Ribery pronto a tornare al Bayern Monaco: era stato accostato alla Lazio

Dopo aver lasciato la Fiorentina, Franck Ribery sarebbe pronto a fare ritorno al Bayern Monaco: era stato accostato anche alla Lazio

Lasciata la Fiorentina dopo due stagioni, Franck Ribery si ritrova al momento svincolato, allenandosi da solo per mantenersi in forma in attesa della chiamata di un nuovo club. Chiamata che sarebbe già arrivata, ma da una sua vecchia grande conoscenza: il Bayern Monaco.

Come riferito dal giornalista tedesco della BILD Christian Falk, l’esterno francese si sarebbe riavvicinato al club bavarese e sarebbe pronto a fare il suo ritorno in Germania, anche se non più da titolare come un tempo. In quest’estate, il giocatore era stato accostato anche alla Lazio.