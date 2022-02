Retroscena Sarri: ecco i nomi che aveva fatto alla società sul mercato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri ha fatto presente alla società la sua insoddisfazione sul mercato di gennaio: ecco i nomi che aveva fatto il tecnico

Maurizio Sarri non ci sta. Il Comandante della Lazio è profondamente insoddisfatto dall’ultima sessione di mercato che gli ha regalato Kamenovic e Cabral, due profili che non lo scaldano più di tanto. Eppure, come rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, l’ex Napoli aveva fatto richieste precise alla società già a dicembre.

In difesa il preferito era Casale del Verona, ma Setti ha rivelato che con la Lazio non è mai partita una vera e propria trattativa. Inoltre Sarri si aspettava la fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo di Luiz Felipe, da oggi libero di firmare per qualsiasi squadra a zero, così come Patric e Strakosha.

In mezzo al campo le due richieste erano state Ricci in regia e il fedelissimo Vecino nel ruolo di mezzala (l’acquisto di quest’ultimo sembra essere stato rimandato a giugno a parametro zero). In attacco poi, le vera nota dolente della sessione invernale, il preferito di Sarri era Pinamonti ma l’indice di liquidità ha bloccato fin da subito qualsiasi abbozzo di trattativa.