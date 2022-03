Retroscena Lotito: prima del Porto ha pagato in anticipo gli stipendi di febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Retroscena prima del Porto: Lotito ha saldato in anticipo gli stipendi di febbraio per dare la carica a tutto l’ambiente

Il Corriere dello Sport ha svelato un importante retroscena in relazione alla gara di ritorno contro il Porto in Europa League. Claudio Lotito, patron biancoceleste, ha saldato con anticipo le mensilità di febbraio come ulteriore incentivo a dare tutto e cercare di passare il turno.

La missione è fallita ma il gruppo ha apprezzato la scelta del presidente e lo stesso numero uno biancoceleste al termine della gara ha fatto i complimenti per la prestazione offerta. Il clima dunque, per la parte finale della stagione, sembra essere quello dei tempi migliori.