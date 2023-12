Retroscena Lazio, malumori nello spogliatoio già dal ritiro estivo di Auronzo? Spunta quella motivazione

Retroscena Lazio, malumori già dal ritiro estivo di Auronzo? Il motivo era questo. Le ruggini sarebbero state presenti già in principio

Secondo il Corriere dello Sport in casa Lazio i malumori della squadra, giustificabili o conte- stabili, risalivano già al ritiro estivo di Auronzo. Questi ultimi non riguardavano Sarri ma alcune aspettative non corrisposte dal club.

Fabiani conosce il mestiere da trent’anni, ha usato la diplomazia dal 19 agosto (quando è stato nominato) sino a pochi giorni fa e ora ha cambiato registro (caso Vecino), applicando la linea dura. Non tornerà indietro, tutti avvisati.