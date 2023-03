Retegui-Lazio, biancocelesti in pole: c’è già la promessa del ragazzo? Sull’attaccate rischia di scatenarsi però un’asta

Come riferito dal Corriere dello Sport sono diventate molte le pretendenti a Mateo Retegui: lo scenario è quello dell’asta con una valutazione che ora tocca i 15 milioni.

Il giocatore ieri ha incontrato l’Eintracht ma preferirebbe giocare in Serie A. C’è l’interesse dell’Inter che oggi vedrà il padre del ragazzo a Milano. I nerazzurri possono giocarsi la carta Colidio che gioca nel Tigre ed interessa al Boca, ovvero le due squadre che incasserebbero dalla cessione di Retegui. Nell’ombra si starebbero muovendo anche Juventus, Milan e Napoli ma in questo momento sarebbe il calciomercato Lazio in pole. I biancocelesti si sono attivati in tempi non sospetti, ben prima della convocazione di Mancini, e potrebbero aver strappato una promessa al ragazzo.