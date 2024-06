Retegui LANCIA l'Italia: «Difenderò la maglia fino alla morte!». E sul confronto Spalletti-Mancini...

Mateo Retegui, attaccante del Genoa e dell’Italia, ha caricato la Nazionale in vista dell’esordio agli Europei: le dichiarazioni

Intervistato da SportWeek, Mateo Retegui, attaccante del Genoa e seguito in passato anche dal calciomercato Lazio, ha caricato l’Italia in vista degli Europei:

PAROLE – «È sempre un orgoglio vestire la maglia della Nazionale e voglio difenderla fino alla morte. L’esordio non è andato come speravo, perché sono uno che vuole vincere sempre. Ma giocare e fare gol al “Maradona” mi resterà dentro. Ha una personalità fortissima, ha il sangue caldo come me. Siamo due competitivi che hanno la vittoria in testa. Rispetto a lui, Mancini era un po’ più tranquillo. Con un nuovo tecnico aumenta la competizione tra i giocatori».