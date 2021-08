Repice: «117 milioni per Grealish? Allora Zaniolo ne vale 250/300»

Francesco Repice ha analizzato le big che saranno protagoniste della nuova Serie A: ecco le sue parole

Francesco Repice – a pochi giorni dalla partemza del campionato – è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare le protagoniste della nuova Serie A:

«La Juve è la favorita per lo Scudetto, ha una grande rosa e un allenatore vincente, poi c’è l’Inter. Roma? Abraham è un attaccante della Premier, dove non si difende tanto e per questo tutti sembrano forti. La garanzia è Mourinho, con un buon centrocampista lotta per la Champions. Mercato? Grealish è un Ceravolo meno tecnico, se lui vale 117 milioni, Zaniolo ne vale 250/300!»