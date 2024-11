Repice a Internews24.com: «Lotta scudetto? Per me la favorita è il Napoli. Inter e Juve...»

Francesco Repice, noto giornalista, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A e della squadra che secondo lui è la favorita

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Internews24, Francesco Repice ha parlato così della lotta scudetto in Serie A:

PAROLE – «La favorita per me è il Napoli, ma lo era ancora prima dell’inizio del campionato. C’è sempre un’ eccezione a tutte le regole: nel calcio per vincere servono continuità ed equilibrio. La continuità arriva con lo stesso metodo di lavoro, stessi dirigenti, stessi giocatori, stessi allenatori, mentre l’equilibrio arriva dalla due fasi in cui secondo me si gioca il calcio, ossia difensiva ed offensiva. Io credo che però esista un’eccezione a questa regola e si chiama Antonio Conte. Lui storicamente arriva sempre in un club con un atteggiamento deciso e penso che vincerà anche quest’anno. Io metto Napoli ed Inter in lotta, se dovessi sceglierne una terza, direi l’Atalanta, perché nonostante i grandi cambi in casa Juve (dirigenza, allenatore), non c’è l’obbligo di vincere subito. Non funziona cosi nel pallone, ci vuole tempo».

