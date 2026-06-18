Renzetti, per il giovane della Lazio una nuova occasione in Serie B: il Padova accelera lui

Renzetti, la Lazio potrebbe mandare il classe 2006 al Padova per una nuova tappa di crescita dopo l’esperienza da titolare vissuta al Bra

Il futuro di Davide Renzetti potrebbe essere lontano da Formello, almeno temporaneamente. Il giovane portiere della Lazio è finito nel mirino del Padova, club che sta lavorando per rinforzare il proprio reparto con un profilo under affidabile da affiancare ad Alessandro Sorrentino. Secondo quanto riportato da PadovaSport, la trattativa per il classe 2006 biancoceleste sarebbe ormai vicina alla chiusura.

Per la Lazio si tratterebbe di un’operazione utile in chiave crescita. Renzetti è reduce da una stagione importante in prestito al Bra, dove ha trovato continuità e responsabilità in Serie C. Un percorso che gli ha permesso di maturare, accumulare minuti e misurarsi con un campionato competitivo, passaggio fondamentale per un portiere giovane.

Renzetti, l’esperienza al Bra ha acceso l’interesse

La stagione appena conclusa ha rappresentato un passaggio significativo per Davide Renzetti. La scelta di mandarlo al Bra si è rivelata funzionale alla sua crescita, perché il portiere ha potuto vivere un’annata da protagonista, lontano dal settore giovanile e dentro un contesto professionistico.

Ora la Lazio deve decidere quale sarà lo step successivo. Il possibile trasferimento al Padova avrebbe una logica precisa: permettere al giocatore di continuare il proprio percorso in un ambiente ambizioso, con una piazza importante e con la possibilità di alzare ulteriormente il livello della competizione interna. Per un giovane estremo difensore, trovare spazio e fiducia resta il primo obiettivo.

Renzetti Lazio, l’arrivo al Padova cambierebbe gli equilibri

Il possibile approdo di Renzetti al Padova si inserisce anche nella situazione di Louis Mouquet. La permanenza del portiere francese classe 2004 non è infatti scontata e il club biancoscudato starebbe valutando l’inserimento di un profilo più giovane, nato dal 2006 in poi, da affiancare a Sorrentino.

In questo scenario, il nome del portiere della Lazio diventa particolarmente interessante. L’eventuale arrivo di Renzetti modificherebbe inevitabilmente le gerarchie del reparto, aprendo una nuova fase nella costruzione della rosa del Padova. Per il club biancoceleste, invece, sarebbe un’altra occasione per valorizzare un talento del proprio vivaio.

La trattativa con il Padova, se confermata fino alla fumata bianca, rappresenterebbe una soluzione coerente per tutte le parti. Il club biancoscudato avrebbe un portiere under di prospettiva, mentre la Lazio continuerebbe a monitorare da vicino la crescita di un ragazzo su cui il lavoro di formazione non è ancora concluso!

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