Riprendono gli allenamenti a Formello con una doppia seduta: il punto in casa Lazio in vista delle prossime sfide dei biancocelesti

La Lazio torna al lavoro a Formello dopo il giorno di riposo e comincia a preparare l’ultimo appuntamento del precampionato. La squadra di Gennaro Gattuso riprenderà questa mattina con una doppia seduta, entrando nella fase conclusiva dell’avvicinamento al debutto ufficiale del 16 agosto all’Olimpico contro il Mantova, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’amichevole di domenica sera contro il Frosinone rappresenterà una vera e propria prova generale dove Gattuso potrebbe testare una formazione molto vicina a quella destinata a essere riproposta una settimana più tardi contro il Mantova. Anche sugli spalti è attesa una presenza importante dei sostenitori biancocelesti, come già accaduto ad Ascoli.

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Gattuso vuole limitare al minimo i problemi fisici

Uno degli obiettivi principali dello staff resta quello di recuperare i giocatori attualmente indisponibili senza correre rischi. Il tecnico si è detto soddisfatto della preparazione soprattutto per il numero limitato di problemi muscolari incontrati fino a questo momento.

Proprio per questa ragione nella sfida disputata contro l’Ostiamare non sono stati utilizzati Szymon Przyborek e Boulaye Dia, entrambi alle prese con leggeri affaticamenti. L’attaccante senegalese avrebbe potuto prendere parte alla gara, ma lo staff ha preferito non rischiarlo.

Artistico fermato da un problema al polpaccio

Situazione differente per Gabriele Artistico. L’attaccante era rimasto fuori contro l’Ascoli per scelta tecnica, con Dia utilizzato nel primo tempo e Petar Ratkov nella ripresa, mentre contro l’Ostiamare non è stato impiegato a causa di un problema al polpaccio.

Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi allenamenti per capire se potrà tornare disponibile già in vista dell’amichevole contro il Frosinone.

Tavares deve recuperare il terreno perso

Più lungo il percorso di Nuno Tavares, che finora ha saltato tutte le amichevoli estive a causa di un’infiammazione al ginocchio. Il portoghese si è riaggregato al gruppo soltanto martedì e deve recuperare inevitabilmente condizione.

Gattuso e lo staff procederanno quindi con cautela, evitando accelerazioni che potrebbero compromettere ulteriormente il suo percorso e rallentare quindi il suo rientro in campo

La Lazio rimane in attesa per Cataldi e Isaksen

Restano da valutare anche le condizioni attuali di Danilo Cataldi e di Gustav Isaksen, entrambi reduci da interventi per la pubalgia. Il centrocampista è stato operato a fine maggio, mentre l’esterno ha effettuato l’intervento all’inizio di luglio. Per entrambi è previsto lavoro differenziato almeno fino al 9 agosto, quando verrà effettuata una nuova valutazione per capire se potranno aumentare i carichi e riunirsi progressivamente ai compagni.

Più difficili da prevedere, invece, i tempi di recupero di Samuel Gigot e Patric. La priorità resta arrivare all’esordio con il Mantova nelle migliori condizioni possibili: prima, però, il Frosinone offrirà a Gattuso l’ultima occasione per verificare uomini e meccanismi della sua Lazio.