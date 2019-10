Rennes, Niang: «Contro la Lazio partita interessante, vogliamo mostrare la nostra qualità!»

M’baye Niang, giocatore del Rennes, prossimo avversario della Lazio in Europa League, si è espresso sul match ai microfoni di ouest-france-fr

M’baye Niang, attaccante del Rennes, prossimo avversario della Lazio in Europa League, ha rilasciato una lunga intervista a ouest-france.fr. L’ex Milan si è espresso anche sul match di domani contro i biancocelesti: «Mi fa piacere ritrovare l’Italia. Di tanto in tanto torno quando ho due giorni di riposo. Giocheremo una partita interessante, affrontando una buona squadra, dipenderà da noi per mostrare i nostri valori e la nostra qualità. Sarà davvero un test per noi. Un test che rivelerà davvero se possiamo sognare in grande in questa stagione oppure no. Razzismo? Non è vero che in Italia sono tutti razzisti. Ci sono alcune persone che, sfortunatamente, continuano ad avere gesto o osservazioni razzisti sulle persone di colore. In campo devi cercare di ignorare, concentrarti sulla tua partita».