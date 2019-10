Rennes, l’ex Roma Grenier: «Lazio squadra organizzata! L’allenatore conosce bene…»

Clement Grenier, giocatore del Rennes con una breve esperienza in giallorosso, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport

Domani, all’Olimpico, la Lazio affronterà il Rennes in Europa League. Dopo la sconfitta con il Cluj, la squadra di Inzaghi dovrà cercare di vincere la partita in tutti i modi. Con l’armata francese scenderà in campo anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Clement Grenier, con alle spalle una breve esperienza in giallorosso. Il calciatore ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui si è soffermato sulla sfida contro i capitolini: «Avremo di fronte una squadra ben organizzata, anche perché ha in panchina un allenatore che conosce bene i propri uomini ed in questi anni è riuscito ad ottenere buoni risultati». Nel resto dell’intervento, l’ex Roma ha sottolineato la forza di alcuni giocatori della Lazio, tra cui Immobile, Milinkovic e Luis Alberto, oltre ad ammettere che sono i biancocelesti i favoriti del girone.

ROMA – Poi, sulla sua esperienza nella Capitale: «Primo ricordo di Roma? Potrebbe sembrare banale, ma senza alcun dubbio il senso d’accoglienza che ho percepito in città. I tifosi hanno fatto la loro parte al mio arrivo a Fiumicino, sono stati eccezionali, ma in generale a Roma mi sono sentito a casa sin da subito ed è una sensazione che ho avuto la fortuna di condividere con la mia famiglia. Tornare a Roma? Ovviamente non vedo l’ora, sono contento di questa opportunità, anche se ovviamente cosciente che la sfida non sarà affatto facile».