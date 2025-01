Renato Veiga Lazio, mossa per il difensore che piace alla Juve. Il Chelsea fa il prezzo: i dettagli

Renato Veiga Lazio, Pedullà fa il punto della situazione sul difensore che piace molto ai biancocelesti ma anche alla Juve: i dettagli

Il calciomercato invernale è in continuo fermento, e la Lazio non ha intenzione di fermarsi dopo Arijon Ibrahimovic e sta lavorando con il Chelsea per due operazioni ossia Casadei e Veiga. Per quanto riguarda il difensore la situazione è la seguente, ossia secondo quanto viene riportato da Pedullà il Chelsea ha fatto la sua valutazione per il cartellino ossia 25 milioni. Sul calciatore come ben noto c’è anche l’interesse della Juventus, con il ragazzo che ha espresso il suo gradimento per la destinazione bianconera anziché quella biancoceleste