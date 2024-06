Reja: «Spalletti ha una marcia in più, lo stimo tanto. Ecco cosa dovrebbe fare contro l’Albania. E su Tudor…». Le parole del tecnico

Edy Reja, ex commissario tecnico dell’Albania, nel corso della sua intervista rilasciata a Il Mattino, ha parlato di diversi temi tra cui anche la situazione in casa Lazio.

PAROLE– «Spalletti ha una marcia in più, lo stimo tanto perché fa giocare ogni squadra in maniera divina. Credo abbia già in mente la sua formazione, per me andrà avanti con il 3-4-3, nonostante le ultime prove per testare l’intero materiale. Forse proprio con l’Albania, potrebbe studiare una variante tattica, magari un 4-3-1-2. Ha avuto poco tempo per cementare questo gruppo, ma lo sta plasmando con il suo credo. Hanno buoni valori, ma qualche difficoltà. E infatti Spalletti ha dubbi. Ha sfruttato le amichevoli per capire chi è più in condizione. È un momento un po’ particolare per l’Italia, ci sono tanti giovani che devono emergere, ma hanno poca esperienza. Si sta chiaramente lavorando in prospettiva futura ».

TUDOR– «Sapevo che la sua forte personalità potesse diventare un problema. Igor ha le sue idee e le impone allo spogliatoio. Ci può essere un rigetto. Roma è una piazza difficile, io parlai di cornice marcia esasperando il concetto, ma nemmeno troppo ».

BARONI– «Allenatore valido, ha fatto due miracoli con Lecce e Verona. Gli hanno stravolto le squadre e lui ha mostrato abilità fuori dal comune. Secondo me farà benissimo, Lotito difficilmente sbaglia tecnico, farà ricredere i tifosi. I mugugni diventeranno applausi e passerà tutto ».