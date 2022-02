Reina torna da ex contro il Milan: lo spagnolo vuole riprendersi la scena

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pepe Reina, diventato ormai il vice di Strakosha, partirà titolare contro il Milan domani sera in Coppa Italia

Quella di domani sera contro il Milan a San Siro sarà la gara di Pepe Reina. Il portiere spagnolo si presenta da ex alla sfida e con la voglia di sovvertire ancora una volta le gerarchie. Dopo un inizio di stagione abbastanza incerto, come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, Sarri gli ha preferito Strakosha relegandolo a portiere di Coppa.

Per Reina non è certo un problema visto che ha svolto il ruolo di secondo e di chioccia anche al Milan dietro a Donnarumma, ma l’ex Liverpool non ha alcuna voglia di accontentarsi e vuole mettere in difficoltà Sarri. Fornire una grande prova nel suo ex stadio potrebbe di certo agevolargli il compito.