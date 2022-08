Reguilon Lazio, occhio alla concorrenza: un club inglese in contatto col Tottenham

Calciomercato Lazio: i biancocelesti seguono Reguilon, ma un club inglese sarebbe in contatto col Tottenham per prendere il terzino

Il nuovo obiettivo della Lazio nel ruolo di terzino sinistro porta il nome di Sergio Reguilon, spagnolo in uscita dal Tottenham di Antonio Conte. I biancocelesti, però, devono fare attenzione alla concorrenza.

Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, sul calciatore ex Real Madrid ci sarebbe anche il Nottingham Forest. Il club inglese deve sostituire l’infortunato Omar Richards e sarebbe in contatto da diverse settimane con gli Spurs per Reguilon.