Real Madrid, miglior cantera d’Europa: presente anche un giocatore della Lazio nei prodotti del vivaio dei Galacticos

Come riportato da AS, il CIES, avrebbe nominato il vivaio del Real Madrid, come miglior cantera europea con ben 44 giocatori lasciati all’elite del calcio europeo.

Tra i tanti giocatori lanciati dal vivaio madrileno, anche un giocatore della Lazio, ovvero Mario Gila, inserito nella lista assieme a tanti altri:

Fran García, Carvajal, Lucas Vázquez e Nacho. Tutti gli altri sono sparsi in giro per l’Europa. Tra loro anche Mario Gila, centrale classe 2000 prelevato dalla Lazio nel 2022. Tra gli altri Mayoral (Getafe), Hakimi (PSG), Chust (Cadice), Reguilon (United), Oscar Rodríguez (Getafe), Marcos Llorente (Atletico), De Tomás (Rayo), Morata (Atletico), Diego Llorente (Roma), Sarabia (Wolverhampton).