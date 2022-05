Real Madrid campione d’Europa: e poi dicono che il fato non esista

In una pazzesca serata di Champions League, il Real Madrid conquista il titolo di campione d’Europa per la quattordicesima volta

Fa quasi impressione scriverlo, il Real Madrid è campione d’Europa per la quattordicesima volta nella sua storia. E in questa stagione più unica che rara lo è diventato contro ogni pronostico in un percorso letteralmente incredibile.

Un trionfo da underdog in piena regola, confezionato dalle continue imprese tra Paris Saint Germain, Chelsea, Manchester City e per ultimo Liverpool. Tutte formazioni che sulla carta avevano qualcosa in più delle Merengues.

