Razzismo, Malagò: «Società rispettano le regole non sono più complici»

Razzismo, Malagò: il presidente del CONI è tornato a parlare del tema del razzismo negli stadi e del comportamento delle società

Giovanni Malagò è tornato a parlare di razzismo e di come le società stanno prendendo provvedimenti al riguardo. Ecco le sue parole riportate dall’Ansa.

«I media hanno molto sensibilizzato i soggetti interessati sull’argomento razzismo, ora c’è la convinzione assoluta di fare e di combatterlo. I recenti episodi hanno dimostrato la volontà di rispettare i regolamenti, le società non sono più complici di certi atteggiamenti ma sono le prime a volerli perseguire. Magari c’è il rischio che qualche eccezione resti, come in tutti i mondi, ma finalmente la prua della barca è messa verso il giusto verso».