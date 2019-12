Razzismo, bufera Corriere dello Sport: la prima pagina fa discutere FOTO

Da una parte Lukaku, dall’altra Smalling, in mezzo il titolo: «Black Friday». Si è presentata così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in vista della gara di domani tra Inter e Roma. Sul quotidiano, infatti, si legge: «Ex compagni allo United e oggi idoli di Inter e Roma. Ecco la sfida nella sfida di domani: Scudetto e Champions in offerta» il riferimento è rivolto alla nota giornata di sconti, oltre che al colore della pelle dei due giocatori. Un gioco di parole che sta scatenando polemiche, soprattutto all’estero, perchè ritenuto razzista.

A prendere di mira la prima pagina, come riportato da La Repubblica, sono stati soprattutto i media britannici, nonostante nell’editoriale venga spiegato e sdoganato il titolo così forte. L’indignazione ha coinvolto la BBC, il Daily Mail e il The Guardian che hanno così preso, inevitabilmente, a bersaglio il calcio italiano tutto malgrado le numerose iniziative intraprese per combattere il razzismo negli stadi.

Fiorentina, Inter e Roma si sono immediatamente schierate contro il giornale, sui rispettivi profili Twitter.

“We are all trying to tackle the issue of racism in Italian football.”

Roma have said the ‘Black Friday’ headline used by an Italian newspaper is “terrible”.

👉 https://t.co/73nXnbX3qu pic.twitter.com/Xx4zTu9ONp

— BBC Sport (@BBCSport) December 5, 2019