Calciomercato Lazio, sfuma Toth? Il Bournemouth mette la freccia e sorpassa i biancocelesti

Calciomercato Lazio, il Bournemouth continua ad insidiare i capitolini per Toth: le ultime sul giocatore accostato alla squadra di Sarri

Il calciomercato della Lazio registra una battuta d’arresto su uno degli obiettivi principali per il centrocampo. Il tentativo di controsorpasso sul Bournemouth per Alex Toth non è andato a buon fine e il club biancoceleste è ormai costretto a prendere atto di una situazione che si è progressivamente complicata. Il giovane talento del Ferencváros, classe 2005, resta sempre più vicino alla Bournemouth, che sembra aver preso il largo nella corsa al centrocampista.

Calciomercato Lazio, Toth era la priorità per la mediana

La Lazio non aveva mai smesso di credere di poter arrivare per prima sul cartellino di Alex Toth, considerato il profilo ideale per completare il reparto di centrocampo. Con la partenza di Matteo Guendouzi e l’arrivo di Kenneth Taylor come suo sostituto, Maurizio Sarri ha chiesto con forza un ulteriore rinforzo in mediana. La mezzala rappresenta la priorità assoluta del mercato di gennaio, un’esigenza chiara e ribadita più volte dal tecnico.

Proprio per questo motivo il direttore sportivo Angelo Fabiani si è mosso in prima persona, volando in Spagna per seguire da vicino la situazione di Toth. Un viaggio che spiega anche la sua assenza al Bentegodi durante la gara di campionato contro il Verona: mentre la squadra era impegnata sul campo, il ds stava giocando la sua partita sul fronte mercato.

Calciomercato Lazio, il ritiro del Ferencváros e il duello con la Premier

Il Ferencváros, con il campionato ungherese attualmente in pausa, si trova in ritiro a Murcia, dove ha affrontato il Rapid Vienna e si prepara a sfidare il Midtjylland, in vista della ripresa ufficiale degli impegni in Europa League. È stato proprio in questo contesto che la Lazio ha provato l’affondo decisivo.

Tuttavia, l’operazione non è naufragata per una questione puramente economica. I biancocelesti si erano spinti fino a 12 milioni di euro, a fronte di una richiesta iniziale di 16 milioni da parte del club ungherese. Il vero ostacolo è stata la concorrenza del Bournemouth e, soprattutto, il mancato “sì” del giocatore, attratto dalle luci della Premier League.

Calciomercato Lazio, ora rischio stallo

Salvo clamorose sorprese, la Lazio non rilancerà e si è ormai arresa nel duello con il club inglese. Questo scenario rischia di aprire una fase di stallo, perché anche le alternative valutate nelle ultime settimane presentano criticità. Quinten Timber del Feyenoord punta a liberarsi a parametro zero in estate ed è seguito dal Borussia Dortmund, mentre per Giovanni Fabbian il Bologna ha chiuso ogni possibile spiraglio in uscita.

Il calciomercato Lazio entra così in una fase delicata: Sarri continua ad attendere il rinforzo richiesto, ma dopo il caso Toth servirà individuare rapidamente una nuova pista concreta per evitare di chiudere gennaio senza l’innesto in più a centrocampo.

