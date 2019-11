Ravanelli: «Immobile leader in Nazionale come nella Lazio»

Ravanelli, le parole dell’ex giocatore della Lazio su quanto fatto fino ad ora da Ciro Immobile con i biancocelesti

Non si parla altro che di Ciro Immobile, e non potrebbe essere altrimenti visto l’inizio di campionato strepitoso per l’attaccante. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport anche l’ex biancoceleste Ravanelli ha espresso il suo parere sul numero 17.

«Deve essere il suo obiettivo. Non si può ritagliare solo uno spazio da protagonista in A: lì per lui è come giocare nel cortile di casa. Ora deve diventare un leader della Nazionale come lo è nella Lazio».