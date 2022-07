Nel corso dell’intervista rilasciata a Lazio Style Radio, Raul Moro ha esaltato il compagno di squadra Pedro

PEDRO – «Quando parlo con i miei amici e la famiglia dico a loro che è tra i giocatori più forti con cui ho giocato in carriera. Come giocatore è un 10, come persona è un 100».