Raul Moro, futuro in bilico: il ritiro ad Auronzo il bivio

Dopo una stagione con più ombre che luci, il futuro di Raul Moro è ancora tutto da decidere e da stabilire. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo pare essere a un bivio.

Decisivo per lui potrebbe senza dubbio essere il ritiro di Auronzo. La sensazione però è che il suo destino possa essere in prestito. In Italia una destinazione potrebbe essere il Verona, ma occhio soprattutto al’estero, con qualche squadra spagnola interessata.