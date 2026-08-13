Intesa raggiunta tra la Lazio e Pinamonti! Adesso biancocelesti preparano l’offerta

La Lazio e Pinamonti hanno raggiunto un’intesa di massima: adesso i biancocelesti si prepara a un’offerta da presentare al Sassuolo

Mercato infuocato in casa Lazio: il club biancoceleste rompe gli indugi e si lancia con decisione su Andrea Pinamonti. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la società capitolina ha già raggiunto un accordo di principio con l’entourage del calciatore per un contratto a lungo termine valido fino al 2031.

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Accordo blindato per Pinamonti fino al 2031

La volontà di Andrea Pinamonti si sta rivelando determinante nel buon esito della trattativa: il centravanti classe 1999 ha espresso totale gradimento per il progetto laziale, dicendosi pronto a legarsi ai colori biancocelesti per ben sette stagioni. L’intesa raggiunta sull’ingaggio e sulla durata contrattuale dimostra la centralità che il giocatore avrebbe all’interno della rosa.

Lazio-Sassuolo: i dettagli dell’offerta per Pinamonti

Forte dell’intesa con il calciatore, la dirigenza romana sta spingendo sull’acceleratore nelle trattative con il Sassuolo per trovare la fumata bianca definitiva. La Lazio ha messo sul piatto una proposta formale da 12 milioni di euro, strutturata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Pinamonti al centro dell’attacco biancoceleste

L’eventuale innesto di Pinamonti regalerebbe alla compagine capitolina una prima punta moderna, abile nel gioco aereo e capace di garantire presenza fisica e gol nel cuore dell’area avversaria. Le prossime ore saranno cruciali per definire gli ultimi dettagli economici tra i due club e chiudere un’operazione destinata ad accendere la piazza.