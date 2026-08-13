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Frattesi Lazio, trattativa ai dettagli! Decisiva la telefonata tra Gattuso e il centrocampista

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5 ore ago

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Frattesi Lazio, la trattativa ormai è ai dettagli! E’ stata decisiva la telefonata tra Gattuso e il centrocampista

Davide Frattesi si appresta a diventare nuovo giocatore della Lazio. L’operazione è stata decisa in appena 24 ore grazie a un’intesa strategica tra Inter e società biancoceleste, guidata dal desiderio incrollabile del centrocampista classe 1999 di trovare spazio e continuità.

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Gattuso decisivo nell’affare Frattesi

Come rivela Il Corriere dello Sport, l’elemento chiave dell’affare porta il nome di Gennaro Gattuso. Martedì la prima telefonata tra il tecnico e il calciatore; un’intesa nata ai tempi della Nazionale, dove i due hanno condiviso cinque panchine. Gattuso ha convinto il giocatore a rifiutare la destinazione Newcastle per sposare il progetto capitolino.

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Frattesi-Lazio: le cifre e la formula

L’accordo stipulato tra Inter e Lazio si basa su un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, destinato a diventare obbligo al raggiungimento di specifici obiettivi di squadra e presenze individuali. I nerazzurri mantengono inoltre il 50% sulla futura rivendita. Un’operazione sostenibile che porta a Roma un profilo da 122 presenze a Milano.

Il nuovo ruolo di Frattesi a Roma

Nonostante i gol pesanti messi a segno in Champions League contro Bayern Monaco e Barcellona nella stagione 2024-25, l’ex Sassuolo ha spesso vissuto tre anni da subentrante. A Roma cambia tutto: Frattesi diventerà la mezzala ideale per completare la mediana al fianco di Nicolò Rovella e Kenneth Taylor, portando dinamismo, qualità e i suoi letali inserimenti senza palla.

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