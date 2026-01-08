Ratkov: «Sono arrivato in un grande club, voglio segnare tanti gol. Milinkovic Savic mi ha detto che...» - Lazio News 24

Petar Ratkov, nuovo attaccante della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni presentandosi ai tifosi biancocelesti: le sue parole

Petar Raktov ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Lazio! Il classe 2004 arrivato dal Salisburgo ha parlato delle sue ambizioni e dello scambio avuto con Sergej Milinkovic Savic. Le sue parole:

PRESENTAZIONE – «Mi chiamo Petar Ratkov, ho 22 anni e vengo dalla Serbia. Innanzitutto grazie, la prima sensazione è incredibile. Sono arrivato in un grande club, uno dei più grandi in Italia, ci sono giocatori incredibili e un ottimo allenatore. E’ tutto perfetto, non vedo l’ora di iniziare a giocare e di allenarmi. I miei obiettivi sono lo stare in forma, segnare tanti gol, aiutare la Lazio e finire tra le prime sei in classifica».

SARRI, MILINKOVIC SAVIC E LA SERIE A – «Non ho ancora sentito Sarri, spero di farlo tra oggi e domani: è un ottimo allenatore, una cosa importante per giocatore giovane come me. Quando ero piccolo seguivo la Serie A perché c’erano i migliori attaccanti, sono qui per migliorare il mio calcio e segnare tanto. Questo campionato per i giovani attaccanti è molto buono. Ho sentito Milinkovic Savic, mi ha detto che qui è tutto fantastico e la città è perfetta. Per lui la Lazio è il pi grande club in Italia».

LAZIO-FIORENTINA E CARATTERISTICHE TECNICHE – «Ho visto la partita con la Fiorentina, abbiamo giocato meglio, non voglio aggiungere altro. Mi sono piacite molte le azioni offensive, mi stavo già immaginando nella squadra. Sono un attaccante con senso del gol e un ottima finalizzazione oltre ad intelligenza tattica. Mi piace giocare con la palla oltre al gioco aereo».

CURIOSITA’: TEMPO LIBERO, PENSARE DI SMETTERE E GLI IDOLI – «Nel tempo libero gioco spesso a padel, sono molto forte. Giocavo nella sesta divisione serba e sono stato vicino all’idea di ritirarmi, non l’ho fatto grazie alla mia famiglia. I miei idoli sono Haaland e Lewandoski, lui di più! Ho scelto il 20 perché me l’ha detto mio fratello e perché il 21 era occupato da Belahyane. Dico grazie ai tifosi per i messaggi che ho ricevuto in questi giorni, farò del mio meglio per rendere migliore questo club»

