Ratkov Lazio: ora è ufficiale! Arriva a titolo definitivo, sarà il sostituto di Castellanos - Lazio News 24

3 ore ago

Ratkov Lazio, l’attaccante classe 2003 è un nuovo giocatore della squadra allenata da Maurizio Sarri: il comunicato della società di Lotito

Ci siamo, dopo le visite di rito Petar Ratkov ha firmato il contratto che lo fa automaticamente diventare un giocatore della Lazio! L’attaccante classe 2003 sarà una nuova risorsa per l’allenatore Maurizio Sarri, il quale era rimasto sprovvisto di una punta con la cessione di Valentin Castellanos. Il comunicato:

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo.

