Romagnoli resta nel mirino dell’Atalanta: in caso di cessione, la Lazio potrebbe tornare sull’ex Union Berlino Diogo Leite! Le ultime

Sono giorni decisivi per il futuro di Alessio Romagnoli che continua a essere seguito con grande interesse dall’Atalanta, dove ritroverebbe Maurizio Sarri, tecnico che ha sempre apprezzato le sue caratteristiche. La partenza del centrale resta quindi uno degli scenari da monitorare fino alla chiusura del mercato della Lazio in quanto da lui potrebbero scaturire nuove trattative importanti.

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Lazio, cosa succede se parte Romagnoli

Qualora l’operazione dovesse concretizzarsi, la società biancoceleste sarebbe chiamata a intervenire nuovamente sul mercato per consegnare a Gennaro Gattuso un altro difensore centrale. Un’esigenza già emersa nelle scorse settimane, quando la Lazio aveva lavorato su diversi profili per completare il reparto arretrato.

Tra i nomi valutati nelle ultime ore, stando a quanto riportato da La Repubblica, c’è Marko Zebic, ma non sarebbe l’unica possibilità. La pista che potrebbe tornare d’attualità porta infatti a Diogo Leite, già accostato alla Lazio in passato.

Diogo Leite torna nei radar biancocelesti

Il centrale portoghese, attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Union Berlino, era stato seguito dalla Lazio già a gennaio. Il suo status di giocatore senza contratto potrebbe renderlo una soluzione particolarmente interessante per la società, soprattutto nel caso in cui si rendesse necessario sostituire Romagnoli senza sostenere un importante costo per il cartellino.

Leite avrebbe inoltre già un elemento di conoscenza all’interno dello spogliatoio biancoceleste: a Formello ritroverebbe Danilho Doekhi, con cui ha condiviso l’esperienza in Germania. La possibilità di ricomporre una coppia già collaudata potrebbe rappresentare un ulteriore elemento da tenere in considerazione.

Il primo passaggio resta però l’eventuale uscita di Romagnoli. L’Atalanta ha aperto concretamente la porta al difensore dopo la partenza di Ahanor, ma la trattativa non è ancora chiusa. Se il divorzio dovesse consumarsi, la Lazio dovrà immediatamente individuare il sostituto: Zebic e Diogo Leite sono due delle possibilità sul tavolo.