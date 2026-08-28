Il Siviglia fa sul serio per Ratkov: arriva la prima offerta ai biancocelesti ma c’è anche il Tolosa

Ratkov può lasciare Formello negli ultimi giorni di calciomercato: gli spagnoli del Siviglia provano ad accelerare per chiudere il centravanti

Il futuro di Petar Ratkov è sempre più lontano dalla Lazio. Dopo l’arrivo di Andrea Pinamonti, gli spazi per l’attaccante serbo si sono ulteriormente ridotti e il club biancoceleste sta valutando concretamente la sua cessione. Sul giocatore si muovono soprattutto club stranieri, con il Siviglia che ha deciso di fare un passo avanti.

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Il Siviglia mette sul piatto un milione per Ratkov

Secondo quanto riportato su X da Matteo Moretto, il Siviglia ha presentato alla Lazio un’offerta da 1 milione di euro per il prestito di Ratkov. La proposta conferma l’interesse degli andalusi per il centravanti classe 2003, già individuato come una delle possibilità per rinforzare il reparto offensivo.

La trattativa tra i due club è quindi entrata in una fase concreta, anche se al momento non risultano ulteriori dettagli sulla formula complessiva dell’operazione. Il Siviglia, però, non è l’unica società interessata al giocatore.

Anche il Tolosa segue Ratkov

Sul centravanti serbo ha infatti raccolto informazioni anche il Tolosa, pronto a inserirsi nella corsa qualora dovessero esserci sviluppi differenti sul fronte spagnolo.

Ratkov è arrivato alla Lazio a gennaio dal Salisburgo, ma la sua prima parte di esperienza in biancoceleste non ha prodotto il rendimento sperato. Ora, con Pinamonti a disposizione di Gattuso, la società sta cercando una soluzione che possa permettere al serbo di trovare maggiore spazio e, allo stesso tempo, liberare una casella nel reparto offensivo.

Il Siviglia è attualmente una delle piste più concrete: l’offerta da un milione per il prestito rappresenta il primo passo, mentre il club francese resta alla finestra in attesa di un eventuale fumata nera.