Calciomercato Lazio, ag. Rashica: «Tempo fa ci fu una trattativa»

L’agente di Rashica ha dichiarato in giornata un vecchio interessamento della Lazio verso il suo assistito

Milot Rashica nel 2017 affrontò la Lazio in Europa League con la maglia del Vitesse. In quella occasione Tare si accorse di lui e pensò che potesse essere un potenziale rinforzo per la formazione di Inzaghi dei tempi, poi non se ne fece nulla.

In giornata, ai microfoni del Kosovo KTV, l’agente è tornato sulla questione: «La Lazio lo avrebbe potuto prendere tempo fa, ora non è tra i club interessati. Tare è un amico e lo apprezzo molto: abbiamo giocato insieme e mi piace molto il lavoro che sta facendo. Al momento però questa amicizia non ha nessun ruolo circa il futuro di Rashica».