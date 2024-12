Ranking Uefa Lazio, i biancocelesti superano tre squadre: la classifica aggiornata

Ranking Uefa Lazio, la vittoria in Europa League contro l’Ajax è stata fondamentale per scalare tre posizioni in classifica

La Lazio continua a vincere in Europa League e mantiene la vetta del girone unico. L’ultimo successo contro l’Ajax, però, ha significato tanto anche in ottica Ranking Uefa per club.

Infatti, la squadra di Baroni ha superato in un solo colpo Napoli, Eintracht Francoforte e proprio gli olandesi, conquistando così la 24esima posizione in classifica. I biancocelesti vogliono continuare a vincere per migliorare ancora il proprio Ranking.