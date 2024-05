Ranking Uefa, la classifica aggiornata: la posizione dell’Italia

Ranking Uefa, alla luce della qualificazione alla finale della Fiorentina ecco la classifica aggiornata e la posizione dell’Italia

L’Europeo è ormai alle porte e la stagione per i club è agli sgoccioli, con la Fiorentina che ieri ha raggiunto per il secondo anno di fila la finale europea. Proprio grazie alla qualificazione dei toscani, questa è la classifica Uefa e la conseguente posizione per l’Italia

1) Inghilterra – 104,303 punti

2) Italia – 89,426 punti

3) Spagna – 89,239 punti

4) Germania – 86,338 punti

5) Francia – 66,831 punti

Il secondo posto consente ai nostri club di avere un posto in più in Champions e tale piazzamento non avveniva dal 2006.