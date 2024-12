Ranieri sicuro: «Il nuovo tecnico della Roma? Non si può parlarne adesso di top manager se la situazione è questa»

Ranieri, il tecnico giallorosso al termine della roboante vittoria della Roma si sofferma tra i vari temi sulla questione relativa al successore futuro

Ai microfoni di Mediaset al termine della roboante e netta vittoria della Roma in coppa Italia con la Sampdoria, Ranieri ha parlato tra i temi anche della questione relativa al suo successore

NUOVO ALLENATORE – I media devono creare atmosfera e interesse sul tema. Scherzando avevo detto ‘ma perché, io non sono buono?’. Se la Roma non si riprende, non puoi andare a rompere le scatole a top manager. Roma non è una piazza per tutti, c’è bisogno di un allenatore che sappia vivere le attese di una piazza importante