Ranieri: «Ne ero sicuro che il Como sarebbe stato un avversario ostico. Ho detto ai ragazzi di essere....»

Condividi via email

Ranieri, il tecnico giallorosso esterna la sua gioia per la vittoria in rimonta e rilascia a caldo queste considerazioni anche sui lombardi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla fine della vittoria in rimonta della sua Roma con il Como, Ranieri rilascia a caldo queste sue considerazioni a caldo

PARTITA – «Vi avevo avvisato, conosco il lavoro di Fabregas. Questa è un’ottima squadra che si sta completando, sono convinto che sarà il Parma degli anni ’90 del futuro, abbiamo faticato. Nel primo tempo li volevamo prendere alti, ma palleggiavano con 1-2 tocchi e non ci riuscivamo. Ho detto ai ragazzi di stare compatti, abbiamo continuato a pressare alto e ci hanno fatto gol. Poi è stato un bene riprendere una gara difficilissima».

CAMBI VINCENTI – «L’allenatore sa quando metterli: Dovbyk l’ho rivisto ieri, Saelemaekers è stato male in settimana e non potevo farlo giocare dall’inizio. Volevo togliere Dybala, ma si è fatto male Celik e volevo mettere Baldanzi. Sono una serie di circostanze, ma so che ho i giocatori che possono fare la partita e sto tranquillo».

DIFFICOLTA’ – «Il Como gioca bene, ha personalità. Quando perde palla ti pressa subito. Ho detto a Fabregas che farà una grande carriera, come da calciatore».

SQUADRA LUCIDA – «Sono d’accordo, vincere ti dà autostima e sicurezza. Adesso tutti si aiutano e si parlano e questo aiuta. Sono molto contento della squadra».