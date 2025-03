Rambaudi: l'ex biancoceleste analizza il successo a Plzen

Rambaudi, l’ex biancoceleste analizza la vittoria di ieri sera che conta tantissimo in ottica qualificazione rilasciando queste parole

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Rambaudi ha analizzato l’importante vittoria seppur in extremis della Lazio a Plzen di Europa League, rilasciando a riguardo queste considerazioni. Ecco cos ha detto l’ex biancoceleste

PAROLE – Vittoria importantissima e pesante contro una squadra che ti fa giocare male. Il campo non mi sembrava perfetto. Partita brutta ma bella, la squadra si è adeguata ad un calcio diverso dimostrando voglia. Anche in 9 contro 11 è andata in avanti per vincerla. Romagnoli è il leader lì dietro, si adopera per gli altri. Provedel? Critiche gratuite; il campo poi non aiutava ieri

ISAKSEN – Ha fatto una gara diversa dal solito, ma come tutti. Non è stata una partita tecnicamente ed esteticamente bella, ma è stata seria, efficace. È stato un piccolo esame di maturità superato, senza fare il solito calcio. Obiettivo raggiunto adattandosi all’avversario. Isaksen è diventato un giocatore decisivo

SQUADRA – Tavares deve cercare di migliorare in alcune cose. Lui ancora ogni tanto si lascia andare, non è sul pezzo. Magari due mesi fa questa gara non l’avresti vinta. Marusic è il giocatore più europeo che avevamo, ora anche gli altri stanno crescendo.

Dia? Ragazzo maturo, ha capito quello che gli chiede l’allenatore e come superare i momenti della gara in cui non è protagonista. Lui, come tanti altri della squadra, è bravo perché è funzionale allo spartito e quindi rende tanto