Rambaudi: «Ci sono calciatori che devono dare qualcosa in più; Noslin e Tchaouna sono un po’ leggerini. Mi auguro mi smentiscano»

Le parole di Rambaudi in vista della sfida di questa sera tra Lazio e Torino all’Olimpico. Le sue considerazioni

Le parole di Roberto Rambaudi a Radiosei sulla sfida tra Lazio e Torino.

PAROLE– «Servirà una gara efficace questa sera. La Lazio ha uno spartito ben preciso, un ottimo maestro, un direttore d’orchestra: la qualità nell’ultimo terzo di campo fa la differenza, serve recuperare tutti. Lì davanti il calcio cambia, è tecnica e istintività. Dal di fuori mi viene da storcere un po’ il naso, ma il tecnico li vede quotidianamente e sa qual è il bene della squadra. Ad ogni modo ci sono i calciatori che devono dare qualcosa in più; Noslin e Tchaouna sono un po’ leggerini, mi auguro mi smentiscano nell’essere decisivi stasera. Il discorso per loro è un po’ come Isaksen che ‘doveva diventare grande’, senza fare solo il compitino. Per me scendere in campo con Tchaouna, Noslin, Belhayane e Gigot è un rischio troppo grande. Stasera è una finale: è azzardato vederli tutti insieme »