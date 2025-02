Rambaudi: «Non c’è bisogno di rischiare Dia sabato, Baroni può contare su...»

Le parole di Rambaudi sul cammino della Lazio in questa stagione in vista della super sfida col Napoli

Le parole dell’ex biancoceleste Roberto Rambaudi nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei.

PER LAZIO NAPOLI- «Non c’è bisogno di rischiare Dia sabato, Baroni può contare su Pedro o Dele-Bashiru, a seconda della gara che vuole fare. Vincere col Napoli ti darebbe tanto ma questo gruppo ha già fatto vedere che vuole migliorare e arrivare. Ci sono stati passi falsi ma la squadra ha dimostrato sempre di voler reagire. Gara importante. Per Baroni sono importanti tutti, non solo gli 11 titolari. Non è un modus operandi che può essere adattato a tutti i tecnici, perché ognuno ha i suoi principi. Ogni allenatore deve fare ciò che crede, perché solo così trasferisce tutto ai suoi giocatori »