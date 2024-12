Rambaudi: «Trovare punti deboli alla Lazio ora è difficile, a Napoli abbiamo visto...»

Rambaudi, l’ex biancoceleste alla luce della vittoria di domenica al Maradona con il Napoli rilascia queste considerazioni sulle aquile

PAROLE – Il Napoli domenica è stato quello di sempre, ha fatto la sua solita prova ma davanti ha trovato la Lazio e non è arrivata la vittoria per loro. La gestione dei due tecnici è stata chiara in Coppa Italia e anche dopo: Baroni e Conte hanno cambiato 9 e 11 calciatori ed il risultato lo abbiamo visto. Nonostante Dele-Bashiru abbia fatto bene, serve prendere un profilo funzionale in mezzo al campo. C’è il campionato, ci sono le Coppe: la stagione è lunga. Trovare i punti deboli di questa Lazio ora è difficile; prima parlavamo degli esterni, principalmente della corsia destra, ma a Napoli abbiamo visto che è migliorabile anche lì il rendimento. Ne prenderei uno per reparto per migliorare qualora si dovesse centrare la Champions