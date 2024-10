Rambaudi: «Arbitri? Mi piacerebbe vedere in sala Var un ex calciatore. Ecco perché»

Le parole dell’ex giocatore, Rambaudi, sulle polemiche arbitrali. Ecco cosa ha detto

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Roberto Rambaudi, ex biancoceleste, ha detto la sua sulle polemiche arbitrali che hanno coinvolto anche la Lazio.

PAROLE– «Arbitri? Mi piacerebbe vedere in sala Var un ex calciatore, ma soprattutto il Var a chiamata: una chiamata a squadra per ogni allenatore farebbe concentrare più tutti. Torno a ripetere: io non vedo malafede, ma incapacità. La sudditanza psicologia nel calcio esiste, ma non riguarda solo gli arbitri. Esempio: anche un tecnico che deve scegliere tra Pedro e Noslin è condizionato ».

NOSLIN– Noslin squalificato in Europa League? Credo che l’allenatore non debba cercare di accontentare e quindi farlo giocare necessariamente in campionato. Fa sempre fede ciò che si vede in settimana. Senza calcoli, gioca chi merita e ora Noslin deve farsi trovare pronto. Romagnoli? Non è colpa sua il rosso rimediato a Torino, ha cercato di rimediare agli errori degli altri. La causa del gol? Gila, che ha rotto la linea. Lo farei riposare in Europa League e metterei Patric che prende minutaggio. Per Gigot dobbiamo aspettare e vedere se Baroni lo vede pronto.