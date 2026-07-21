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Rambaudi: «Lotito è uno showman. La sua vera casa è la Lazio, ma a Roma qual è la sfida?»

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52 minuti ago

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Roberto Rambaudi ha commentato la presentazione di Claudio Lotito in casa Reggina. Ecco le sue considerazioni

Ieri si è tenuta la presentazione ufficiale di Claudio Lotito come nuovo presidente della Reggina, club calabrese attualmente in Serie D. Questa mattina, ospite a Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato duramente la scelta del patron biancoceleste, definendolo “uno showman” e aggiungendo che secondo lui Lotito finirà per vendere la Lazio. Non comprende cosa faccia ancora a Roma, sottolineando come la gestione del club capitolino non sembri più una priorità per il presidente, che ora concentrerà energie e risorse sul progetto calabrese. Le dichiarazioni:

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PRESENTAZIONE LOTITO«Lotito è uno showman. La presentazione è stata poco sobria e piuttosto ‘infelice’. La sua vera casa resta la Lazio, e se non riesce a creare entusiasmo, motivare i giocatori e ottenere rispetto qui, mentre riesce a farlo alla Reggina, vuol dire che il rapporto con il club capitolino non è solo compromesso, è frantumato. È sorprendente sentirlo parlare in un certo modo a Reggio quando poi nella sua squadra principale non mantiene ciò che promette: dice di non voler vivacchiare lì e invece a Roma lo fa».

LAZIO «A mio avviso Lotito ha raggiunto il capolinea e finirà per vendere. Non è solo una questione sportiva, ma anche sociale. Anche la presentazione di ieri ha caricato ulteriormente il clima già difficile. Va a Reggio a parlare di valori e sfide sportive: ma a Roma qual è la sfida? Scontrarsi con tutti? Ha sicuramente meritato riconoscimenti, ma ormai qui il discorso non riguarda più lo sport: non è arrivato alla frutta, ma al conto».

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