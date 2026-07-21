Grave lutto per Sarri, muore il padre Amerigo: l’abbraccio della Lazio al suo ex tecnico

Addio ad Amerigo Sarri, il padre di Maurizio: il comunicato di cordoglio ufficiale della Lazio

Un momento di profondo dolore ha colpito Maurizio Sarri. Nella serata di ieri, all’età di 97 anni, è venuto a mancare il padre Amerigo, figura storica e molto stimata nel mondo del ciclismo toscano. L’uomo, che in gioventù era stato un corridore di grande talento con decine di successi nella categoria dilettanti e due presenze con la maglia azzurra, aveva coltivato una vita intera la passione per le due ruote, trasmessa poi indirettamente anche al tecnico.

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La passione per il ciclismo di Amerigo Sarri

La grande storia d’amore con il ciclismo per Amerigo Sarri era nata nel 1940, anno in cui, insieme al suo genitore, aveva assistito al passaggio leggendario di Fausto Coppi durante il Giro d’Italia. Pur non essendo mai stato un grande appassionato di calcio, il padre del mister seguiva sempre con attenzione e affetto tutte le evoluzioni professionali e la carriera in panchina di Maurizio Sarri, sostenendolo silenziosamente da lontano.

Il cordoglio del mondo del calcio per Maurizio Sarri

Alla notizia della scomparsa, l’intero mondo dello sport si è stretto attorno al tecnico. Club di Serie A come la Lazio hanno voluto far sentire la propria vicinanza all’allenatore attraverso comunicati ufficiali carichi di commozione e rispetto, ricordando la figura di un uomo d’altri tempi che ha segnato la storia dello sport dilettantistico toscano.

NOTA – «Tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa del suo amato papà Amerigo e si stringe al cordoglio dei familiari».