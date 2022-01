Raiola a Formello: si discute il futuro di Patric. Le ultime sul difensore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Raiola (nipote di Mino) quest’oggi era a Formello per parlare del futuro di Patric, nel mirino del Valencia

Dopo Kezman (agente di Milinkovic-Savic e Marusic) quest’oggi è toccato a Vincenzo Raiola varcare i cancelli di Formello ed incontrare la Lazio.

Come riporta Il Messaggero, il nipote del celebre Mino, ha discusso con Tare della situazione del suo nuovo assistito, Patric. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e al momento non ci sono stati grandi passi in avanti in vista di un possibile rinnovo con i biancocelesti. In questi giorni il calciatore sta manifestando chiaramente la voglia di lasciare la Capitale per tornare in Spagna.

Il Valencia, in crisi economica, per ora ha provato il colpo a zero senza riuscirci visto che Sarri non ha intenzione di far partire il difensore. Non è da escludere quindi che Raiola abbia portato sul tavolo di Tare alcune offerte per il suo assistito. La Lazio già con un indennizzo di 1-2 milioni ragionerebbe sul da farsi anche perché quei soldi sbloccherebbero del tutto l’indice di liquidità e trattative come quella di Casale per il reparto arretrato.