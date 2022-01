Patric, il Valencia fa sul serio ma Sarri blocca la trattativa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Valencia fa sul serio per Patric ma Maurizio Sarri non intende rinunciare al difensore spagnolo

Maurizio Sarri mette il veto sulla cessione di Patric. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto a giugno, sulle sue tracce c’è il Valencia. Il club spagnolo lo vorrebbe subito, il tecnico della Lazio si è opposto alla cessione. Dietro è rimasto con Luiz Felipe e basta.

Secondo Il Corriere dello Sport, la Lazio ha smentito la cessione del giocatore, anche perché la proposta è arrivata direttamente al ragazzo. Gli spagnoli non riconoscerebbero nessun indennizzo ai biancocelesti. Va ricordato, che essendo in scadenza, Patric è già libero di legarsi ad un altro club da giugno in poi, a parametro zero.