Radu carica l’ambiente per Roma Lazio: «Lulic per sempre». Quella FOTO gasa i tifosi biancocelesti verso il Derby

Radu carica l’ambiente biancoceleste in vista di Roma Lazio di questa sera: la FOTO dell’ex capitano verso il Derby

Ci sarà anche Stefan Radu a sostenere la Lazio questa sera nel Derby contro la Roma. L’ex capitano biancoceleste farà il tifo per i biancocelesti da vicino e intanto carica l’ambiente per la stracittadina contro i giallorossi.

Pronto per la battaglia e modo migliore per farlo non poteva che essere ricordando il gol di Lulic del 2013. Una foto che ha caricato a mille tutto l’ambiente.