Radu ha risposto alle avances dell’Inter e di Simone Inzaghi: la sua priorità è il rinnovo con la Lazio. Le ultime

Radu ha risposto alla richiesta di Simone Inzaghi di seguirlo all’Inter. E lo ha fatto in modo molto chiaro: «Vengo solo se la Lazio non mi chiama». Una risposta prevedibile, i colori biancocelesti sono ormai come una seconda pelle e, dopo 13 anni a Formello, vederlo con un’altra maglia sembra impossibile.

Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza vuole offrirgli il rinnovo per un altro anno, lui vorrebbe qualcosa in più. Nei prossimi giorni parlerà con Sarri, può ancora essere importante sia nella difesa a 4 che in quella a 3: l’unica certezza è che Radu farà di tutto per rimanere alla Lazio.