Radu ringrazia per gli auguri: «Vi voglio bene» – VIDEO

Stefan Radu ha voluto ringraziare tutti quanti per i gli auguri ricevuti oggi attraverso un video pubblicato sui social della Lazio.

POST – «Ciao ragazzi voglio ringraziarvi per gli auguri e per l’affetto ricevuto oggi per il mio 36esimo compleanno. Vi voglio bene, vi mando un grande abbraccio e sempre forza Lazio!».