Radu out, Acerbi sa come sostituirlo: i precedenti sono dalla sua parte

Stefan Radu dovrà alzare bandiera bianca per la sfida di domenica sera contro il Cagliari: Acerbi sa come sostituirlo

Domani sera la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari nel match valido per la 21ª giornata ma i biancocelesti dovranno fare a meno di Stefan Radu. Il terzino non si è allenato per due giorni ed è quindi molto improbabile che Inzaghi lo rischi nella sfida dell’Olimpico.

Nel ruolo del rumeno di centrale di sinistra agirà Francesco Acerbi. L’ex Sassuolo ha già giocato diverse gare in quella posizione e ha sempre fatto bene. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Sassuolo ha giocato 12 partite da centrale di sinistra, collezionando ben 5 assist e un gol. Numeri da “Leone” quelli del difensore biancoceleste, che è sempre di più una certezza per i tifosi, i compagni e Simone Inzaghi.