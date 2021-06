Radu Lazio, a caccia di nuovi record dopo il rinnovo: i numeri del Boss

Dopo il rinnovo con la Lazio, Stefan Radu si lancia alla conquista di nuovi record: ecco i numeri del Boss in biancoceleste

La Lazio si gode il rinnovo di Stefan Radu, che rimarrà in biancoceleste per la prossima stagione o, forse, per le prossime due. Una vita con l’Aquila sul petto e tanti record battuti, soprattutto quello di Beppe Favalli: in questa stagione, infatti, il difensore romeno ha superato il numero di presenze dell’ex giocatore, diventando il calciatore più presente nella storia della Prima Squadra della Capitale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Radu è a caccia di altri record da battere anche in Serie A. Al momento, infatti, con 338 presenze è il quarto straniero ad aver disputato più gare nella massima serie italiana con la stessa maglia, dopo Javier Zanetti (615), Marek Hamsik (408) e Niels Lidholm (359). Inoltre, è alla 15esima stagione consecutiva con la stessa squadra, risultato che condivide insieme al capitano della Juventus e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini.