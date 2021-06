Rinnovo Radu, annuncio ufficiale atteso la prossima settimana

La Lazio e Stefan Radu continueranno insieme: l’annuncio ufficiale del rinnovo del difensore dovrebbe arrivare la prossima settimana

La Lazio e Stefan Radu non si lasciano: nonostante la spietata corte dell’Inter e di Simone Inzaghi, il difensore romeno continuerà in biancoceleste per il prossimo anno, forse per i prossimi due.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’annuncio ufficiale da parte del club dovrebbe arrivare la prossima settimana. Dopodiché, Radu continuerà la sua vita calcistica con l’Aquila sul petto, battendo tanti altri record.